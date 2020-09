Lucca, altri 9 alberi da abbattere lungo i viali

Proseguono le verifiche approfondite sulla salute delle alberature urbane condotte dall’ufficio verde pubblico che si avvale di team tecnico specializzato nel settore a Lucca. A seguito della perizia condotta dall’agronoma Letizia Cipresso che evidenzia la pericolosità per la pubblica incolumità di nove alberi afflitti da problemi di stabilità, l’amministrazione comunale ha firmato questa mattina l’ordinanza di abbattimento. Gli esemplari si trovano tutti a margine dei viali di circonvallazione. In autunno si provvederà all’eliminazione delle ceppe per predisporre il terreno al reimpianto dei nuovi esemplari.