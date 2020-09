Centro prelievi e Cup, servizi sospesi per la Santa Croce

Lunedì (14 settembre), festa di Santa Croce, a Lucca saranno sospesi tutti i servizi solitamente non disponibili nelle giornate festive, tra cui anche il Centro prelievi e il Cup della Cittadella della Salute Campo di Marte.

Il 14 settembre saranno chiusi inoltre il front office della libera professione (sia nella Cittadella della Salute Campo di Marte che all’ospedale San Luca) ed il call center. Chiusi anche gli sportelli territoriali di Capannori e Marlia.

La continuità assistenziale (ex guardia medica) sarà attiva, per tutto l’ambito territoriale di Lucca, dalle 20 di domani (11 settembre) fino alle 8 di martedì 15. Il 14 settembre è infatti giorno festivo anche per i medici ed i pediatri di famiglia sia della Piana di Lucca che della Valle del Serchio.