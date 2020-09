Misericordia di Lucca, assemblea per l’adozione del nuovo statuto sociale

Domenica (13 settembre) in prima convocazione alle 6 ed in seconda convocazione alle 9,30 alla Chiesa della Misericordia di Lucca in piazza S.Salvatore, si terrà l’assemblea straordinaria ed ordinaria degli iscritti per l’adozione nuovo testo dello statuto sociale (assemblea straordinaria); nomina commissione elettorale (assemblea ordinaria).

Tutti gli iscritti sono invitati a partecipare.