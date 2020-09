Concorsi negli enti pubblici, con la Cisl i corsi di preparazione

Per poter dare un utile supporto a chi si accinge a partecipare ai numerosi concorsi pubblici che usciranno nel corso del 2020 in molti enti della provincia e fuori, la Cisl di Lucca organizza corsi per la preparazione ai bandi nei profili professionali amministrativi-contabili per le categorie C e D, propedeutici ai prossimi concorsi.

I corsi si svolgeranno in sede virtuale con la piattaforma GoTomeeting, con due sedute settimanali, saranno messe a disposizione dei corsisti le registrazioni delle lezioni, avranno la durata di 32 ore, saranno tenuti da docenti qualificati che collaborano con Anci e avranno come tematiche gli argomenti che in genere vengono richiesti nei bandi con i seguenti ambiti disciplinari: Diritto costituzionale, diritto amministrativo, ordinamento degli enti locali, Normativa sulla trasparenza , sull’anti-corruzione e sulla privacy; Tecniche di redazione dell’atto amministrativo per la prova teorico/pratica e risoluzione di casi pratici; prove su quiz a risposta multipla.

Il corso si svolgerò al raggiungimento di un numero minimo di 30 partecipanti, inizierà a metà settembre in orario serale.

Per informazioni rivolgersi a Luca Del Frate (340.4259131) o delfrate.lu@gmail.com; Massimo Petrucci 333.4982993 o massimo.petrucci582@virgilio.it.