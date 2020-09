Passione ricamo, dopo il lockdown tornano gli incontri del club Tela di Penelope

Venerdì (18 settembre) a Lucca le amiche del club La tela di Penelope tornano ad incontrarsi una volta per settimana, condividendo la passione per il ricamo in particolare il punto croce ma non solo. Lo fanno con la passione di chi da mesi ha continuato a scambiarsi idee e foto dei lavori realizzati tramite Whatsapp senza però riuscire ad incontrarsi da mesi.

Il gruppo, che per oltre 20 anni è stato ospite del negozio Quilici, con la chiusura dello storico negozio prosegue la sua attività e per il quinto anno torna a riunirsi ospite de L’Orto delle Palme in via Pesciatina 1444 a Picciorana.

Gli spazi ampi e il lungo tavolo a disposizione garantiscono la sicurezza del rispetto delle distanze, alle quali si aggiungerà l’uso della mascherina e la sanificazione delle mani all’ingresso. Non sarà consentito l’ingresso alle persone con temperatura superiore ai 37 gradi e saranno rilevate le presenze per le ormai note evenutali necessità sanitarie.

Da venerdì, quindi, prende quindi l’avvio il 25esimo anno di attività con un incontro previsto dalle 17 alle 19 e proseguirà ogni settimana sempre di venerdì, alternando incontri pomeridiani ad incontri serali. Il 18 si comincia alle 17, i prossimi incontri si svolgeranno venerdì 25 settembre alle 21 e venerdì 2 ottobre alle 17 sempre all’Orto delle Palme.

La Tela di Penelope rappresenta ormai un punto di riferimento per molte donne provenienti da tutta la Piana ed anche dalla Valle del Serchio, che trovano in questi incontri l’occasione per scambiarsi idee e consigli per la realizzazione di ricami tradizionali ed innovativi, ma rappresenta anche una occasione di partecipazione libera da impegni fissi e vincolanti, più legata alla disponibilità di ognuna ed alla capacità delle donne di ritagliarsi uno spazio per sé in una giornata spesso caratterizzata da un ritmo serrato di impegni lavorativi e familiari.

Per chi volesse imparare o perfezionare la sua tecnica il club da anni prevede un affiancamento personalizzato da parte delle più esperte.

Per ulteriori informazioni telefonare al 346 635 6200