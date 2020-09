Ultimo appuntamento con il mercatino artigianale in piazza Anfiteatro

Piazza piena di banchi nell’Anfiteatro per l’ultimo appuntamento del mercato artigianale promosso da Creart e organizzato dalla Cna. Ci sarà infatti grande partecipazione da parte di artigiani da diverse parti del territorio e anche fuori provincia per il mercato previsto per domani (16 settembre) e giovedi (17 settembre).

E’ prevista la presenza anche di un artigiano con il proprio telaio e di uno stand dal Piemonte che porterà prodotti alimentari biologici e frutta e verdura disidratata. Seguendo il calendario concordato con l’amministrazione comunale ad inizio anno, i banchi che aiutano a valorizzare i luoghi della città sono per l’ultima volta nella piazza ovale del centro storico.

Si tratta di banchi in cui sono regolarmente presentati prodotti dell’artigianato di qualità tutto realizzato in Italia.

Il mercato sarà aperto dalla mattina fino a dopo cena, in orario serale. Il prossimo appuntamento è previsto per il 23 e 24 settembre in piazza San Frediano.