A Lucca si ricorda la presa di Porta Pia

Come ogni anno, domenica (20 settembre) alle 11, alcuni amici si ritroveranno insieme per deporre una corona al monumento dedicato ai Caduti nelle Patrie Battaglie, in piazza XX Settembre, a Lucca.

Nel 150esimo anniversario dell’evento verrà ricordata e celebrata la data del 20 settembre 1870, quando Roma divenne la capitale d’Italia e cessò la fine del potere temporale del Papato. La cerimonia avverrà all’aperto e nel

rispetto della normativa atta a preservare dai pericoli della epidemia di Covid-19.