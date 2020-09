Un genitore: “Mio figlio autistico a scuola senza il sostegno”

I cancelli delle scuole sono stati riaperti da appena tre giorni e, se da una parte leggiamo le lamentele dei genitori preoccupati per la salute dei ragazzi e per il trasporto scolastico scadente, dall’altra c’è anche chi deve mandare il proprio figlio a scuola senza l’insegnante di sostegno.

A raccontarcelo è un padre di un bambino affetto da autismo che quest’anno ha cominciato la prima elementare: “Ad oggi – ci scrive – non è stato ancora assegnato il sostegno e quindi in questi giorni le maestre hanno provveduto a guardarlo da sole”.

“Questo – spiega il padre del bimbo – ha creato alcune difficoltà poichè queste insegnanti non hanno la formazione necessaria per gestire mio figlio in maniera consona. Questa mattina (16 settembre) ho chiamato il provedditorato per denunciare la situazione e per lamentarmi ma mi è stato risposto che per ora devo solo portare pazienza perchè nessun insegnante si è proposto per le cattedre vacanti”.

“Una vicenda veramente assurda – scrive il padre – io sono allibito per la situazione venuta a crearsi e mi domando se è possibile e normale una cosa del genere”.