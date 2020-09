Variante Manifattura, tour de force tra commissione e Consiglio

Commissione alle 14 e, alle 21, il consiglio comunale. Tour de force istituzionale per far approdare nei termini previsti la variante urbanistica per la riqualificazione dell’ex Manifattura sud nell’aula di Palazzo Santini.

Quella di domani sera (17 settembre) si annuncia una seduta infuocata, perché già ieri sera (15 settembre) il clima a Palazzo Santini era pesante. L’opposizione aveva messo le mani in guardia, giudicando inopportuna una convocazione della seduta a ridosso dell’apertura delle urne, mettendo in rilievo che, essendo stata annullata la commissione della scorsa settimana e essendo stata cancellata dagli ordini del giorno la approvazione dello strumento urbanistico, non ci sarebbero stati i tempi congrui per l’esame dell’atto.

Questa mattina, tuttavia, la maggioranza ha dettato i tempi, fissando domani alle 14 la riunione della commissione urbanistica e in serata il consiglio comunale. Precisando che gli atti sono già depositati a uso e consumo dei consiglieri.