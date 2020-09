Alle urne in sicurezza. A Lucca è iniziato il percorso di allestimento degli spazi ai seggi per il mantenimento del distanziamento sociale e per il rispetto delle norme anti coronavirus.

“Abbiamo lavorato e stiamo lavorando – spiega l’assessore Gabriele Bove – perché le operazioni di voto possano svolgersi nel miglior modo possibile. Avremo l’aiuto fondamentale delle forze dell’ordine e in molti seggi anche dei volontari della Protezione Civile e dei dipendenti comunali. I seggi sono sicuri e realizzati con tutti i requisiti necessari a garantire la salute e l’afflusso ordinato delle persone per evitare rischi, ma dovremo avere un po’ di pazienza come abbiamo già imparato ad avere in questi mesi in cui gli Italiani si sono scoperti un popolo ordinato e rispettoso per contribuire alla salute di tutti, soprattutto dei più deboli”.

Foto 3 di 3





“Rispettiamo il distanziamento e nella fila fuori dai seggi diamo priorità ad anziani, donne in gravidanza e persone fragili”, si appella Bove.

Per i cittadini sottoposti a trattamento domiciliare, in condizioni di quarantena , isolamento fiduciario per covid19 o ricoverati in reparti Covid19 in strutture sanitarie è stato attivato il voto domiciliare su prenotazione.