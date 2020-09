Mercato in San Francesco tra bio e musica

Un evento speciale, mercoledì (23 settembre), in piazza San Francesco. Nell’ambito del consueto mercato Mercoledì Bio della Cia Toscana Nord – che aprirà come sempre alle 16 –, a partire dalle 18 è in programma un’esibizione live della band Etere e i Sogni che faranno da ‘colonna sonora’ a coloro che andranno al mercato bio.

A partire dalle 18,30, poi, la musica accompagnerà anche una piccola degustazione dei prodotti che è possibile trovare in vendita ogni settimana sui banchi di piazza San Francesco.

L’iniziativa ospiterà anche l’ApeWine di Anteprima vini della Costa e offrirà all’associazione ambientalista Talea l’opportunità di farsi conoscere meglio, grazie alla presentazione dei propri progetti, tra i quali spicca quello della piantumazione di migliaia di alberi nella Piana al fine di creare nuove aree verdi e boschive.

L’iniziativa è stata organizzata – come anche le altre precedenti – nel pieno rispetto delle regole anti-Covid, in modo che i partecipanti possano gustare i prodotti, fare acquisti e ascoltare la musica in tutta sicurezza.