Scuola dell’infanzia e primarie, rush per assegnare i posti vacanti

Graduatorie scolastiche a esaurimento senza candidati e le graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto su posto comune sbagliate. Ha subito qualche intoppo più del previsto il percorso di assegnazione dei posti per le scuole dell’infanzia e le primarie in provincia di Lucca, in un anno reso già piuttosto complicato dal coronavirus.

L’ufficio scolastico provincia di Lucca è subito corso ai ripari, non soltanto correggendo e ripubblicando le graduatorie in cui erano stati individuati errori materiali, ma anche attivando una convocazione in via telematica, già fissata a lunedì (21 settembre).

I candidati delle graduatorie per le supplenze o di quelle d’istituto dovranno presentare la modulistica alla piattaforma indicata sul sito dell’ufficio scolastico. Una volta completata la fase, i candidati interessati verranno convocati da remoto (non sarà infatti prevista la presenza fisica) e si procederà all’assegnazione dei posti ancora vacanti.