Fossi dell’Arte, successo per l’edizione 2020

Successo per i Fossi dell’Arte 2020. Alla seconda giornata erano presenti anche il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e il consigliere Daniele Bianucci, che hanno ringraziato il pittore lucchese Fabrizio Barsotti e il collettivo Vivi i Fossi a nome di Elisabetta Tuccimei e Giuditta Pieroni.

Gli organizzatori ringraziano gli artisti partecipanti, i musicisti, i poeti, le donne del cuore panchina e l’associazione Multidee per il cortometraggio su Villa Bottini all’esterno dello Stellario in piazza San Francesco. L’evento si teneva nel lato ovest di via del Fosso e sul lato est vicino al muro di Villa Bottini. Un ringraziamento anche ai commercianti di Piazza San Francesco e al ristorante Il Mecenate di Stefano de Ranieri.