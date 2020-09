Gara del Balestrone, ecco i vincitori

Oggi (20 settembre) al campo di tiro della Compagnia Balestrieri Lucca si è tenuta la 20esima edizione della gara del Balestrone, una gara che in questi anni ha visto sfidarsi i balestrieri delle città di Lucca e di Massa Marittima, ma anche, in alcune edizioni i tiratori lucchesi con i tiratori della città di Pisa.

Questa edizione per ragioni legate al Covid-19, si è dovuta svolgere tra i balestrieri cittadini ed ha visto primo et meliore Messer Antonio Delli Corsini; secondo et meliore Messer Dino Delli Tozzini; terzo et ,eliore Messer Manolo Delli Deranieri

La Compagnia Balestrieri Lucca, anche in questa – seppur particolare – edizione, ha voluto dare continuità alla tradizione, perpetuando il Tiro con la Balestra, nel rispetto delle norme che, il particolare momento che stiamo vivendo ci impone.

Con questo spirito e traendo ispirazione dalle nostre radici storiche, la Compagnia Balestrieri esprime la propria disponibilità a tutti coloro, che fossero interessati a partecipare alle attività culturali, di rievocazione storica e di tiro, a prendere contatto, consultando il sito web www.compagniabalestrierilucca.it. oppure telefonando al 328.1767826.