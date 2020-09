Funziona la macchina elettorale, i ringraziamenti dell’assessore Bove

In attesa dei risultati del voto fila liscia, a Lucca e in tutta la provincia, la macchina organizzativa elettorale.

Lo conferma l’assessore di Lucca, Gabriele Bove, che ringrazia presidenti, segretari, scrutatori, forze dell’ordine, volontari della protezione civile e dipendenti comunali per l’accoglienza e la regolamentazione delle file, ma anche i vigili urbani, il personale per la pulizia e la igienizzazione degli ambienti e per i seggi “speciali covid” e anche il personale sanitario per il voto a domicilo.

“E poi tutto – spiega Bove – il personale dell’ufficio anagrafe e dello stato civile che, insieme ai colleghi di altri settori, consentono lo svolgimento di tutte le attività. Persone che in questi giorni sono andati a letto molto tardi e si sono svegliati presto, stando sempre al pezzo. A tutti voi un sentito grazie“.