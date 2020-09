Scuole professionali senza laboratori, si cercano nuovi immobili

Scuole professionali in cerca di laboratori. Un via all’anno scolastico difficile per le misure da adottare contro il contagio da coronavirus, che si scontra anche con la necessità contingente, che sia legata o meno al virus, di reperire nuovi spazi per la didattica.

All’Ipsia Simoni di Castelnuovo Garfagnana si cercano nuovi locali per trasferirvi i laboratori, dal momento che sull’immobile di via Fabrizi che ospita anche l’istituto comprensivo il Comune intende effettuare lavori di rifacimento totale dell’edificio, dopo aver ottenuto un finanziamento dal ministero.

La scuola dovrà essere totalmente ricostruita seguendo il principio dell’efficienza e della sicurezza. L’intervento comporta lo smantellamento di strutture provvisorie utilizzate dall’Istituto Simoni per l’attività di laboratorio, e la Provincia si è dunque mossa pubblicando un avviso per reperire un immobile per trasferirvi l’attività didattica e laboratoriale.

Una situazione più complessa è quella che deve affrontare l’istituto alberghiero Marconi di Viareggio. Anche in questo caso la Provincia ha pubblicato un avviso per cercare un immobile – possibilmente nelle vicinanze della scuola – per ospitare laboratori e cucine, necessarie all’espletamento della didattica.

(La foto è d’archivio)