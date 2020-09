Scuole sedi di seggio subito sanificate

Sanificazioni degli ambienti scolastici utilizzati come sedi per i seggi elettorali: l’amministrazione comunale fa presente che le operazioni di pulizia con certificazione si sono svolte tutte entro la giornata di ieri (22 settembre) al massimo nella tarda serata o nella notte. Pertanto – come comunicato ai dirigenti scolastici – tutti gli ambienti utilizzati per le operazioni elettorali all’ingresso degli alunni questa mattina (23 settembre) erano perfettemente sanificati e le relative certificazioni sono state consegnate alle scuole poco dopo.

“Le voci su ritardi nelle sanificazioni – spiega il Comune – sono destituite di qualsiasi fondamento e se vi sono stati casi di ritardo nell’ingresso degli alunni, lo si deve solo a un eccesso di scrupolo ingiustificato da parte del personale scolastico non informato, oppure dalla segnalazione di episodi di non pulizia di aree della scuola non utilizzate dai seggi e quindi di esclusiva pertinenza del personale e delle ditte che forniscono pulizie alle scuole ma non riferibili ai seggi elettorali. I dipendenti comunali questa mattina hanno comuque fatto alcuni sopralluoghi, a seguito di richiesta, che hanno confermato la pulizia e perfetta sanificazione degli ambienti”.