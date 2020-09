Insieme per l’Oltreserchio: “Comune realizzi fognature con Recovery Fund’

“Il governo considera i Comuni fondamentali per attivare le risorse del Recovery Fund. Ottimo: a Lucca, quindi, si realizzino finalmente le fognature”. Così il comitato Insieme per l’Oltreserchio che, “nell’ottica del Green deal europeo a cui sono vincolate il 30-40 % circa delle risorse che verranno assegnate”, spera nel tanto atteso intervento del Comune di Lucca.

“L’Oltreserchio – si legge nella nota – le aspetta da decenni e sottolinea le tante promesse elettorali non mantenute al riguardo da parte delle amministrazioni che si sono succedute sino ad oggi. Un’opportunità come quella che si profila, dal punto di vista delle risorse messe a disposizione dall’Europa, non si verificherà più“.