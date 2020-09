Lutto nel mondo del gemellaggio: morto Meyer, l’ex sindaco di Colmar

Lutto nel mondo del gemellaggio per la morte dell’ex sindaco di Colmar Gilbert Meyer.

“Un gran signore – lo ricorda Adolfo Berti di Villaggio Europa – amico del gemellaggio, sindaco di una città grande quanto Lucca, vivacissima dal punto di vista, economico, turistico e culturale. Lo vogliamo ricordare con le foto della sua visita a Lucca il 28 novembre 2003, ricevuto dall’assessore Angelo Monticelli“.

Cordoglio anche dal sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini: “Esprimo, anche a nome della giunta comuanle della città di Lucca, il cordoglio per la scomparsa di Gilbert Meyer già sindaco di Colmar, presidente dell’Unione dei comuni di Colmar ed ex deputato dell’assemblea nazionale della Repubblica Francese. Ho avuto modo di incontrarlo molti anni fa condividendo con lui l’entusiasmo per gli ideali europei, rappresentati in modo particolare dal gemellaggio che lega Lucca alla città alsaziana ed ad altre città europee in un rapporto di reciprocità. Nel porgere alla comunità di Colmar e alla famiglia Meyer un abbraccio ideale, rinnovo i sentimenti più profondi dell’amicizia che unisce le nostre città e i nostri paesi“.