Acquistare casa a Lucca: le migliori zone della provincia

Hai deciso di acquistare casa a Lucca ma non sai come muoverti nella ricerca dell’immobile? La prima cosa che devi fare è scegliere in quale quartiere vuoi trovare casa, perché questo è un fattore importantissimo, sia che tu voglia andare a vivere nel nuovo appartamento sia che l’intenzione sia quella di metterlo a rendita. In tutti i casi, l’ubicazione dell’immobile incide in modo significativo sul prezzo di vendita e sulle possibilità di guadagno qualora volessi proporlo in affitto.

La prima cosa che ti conviene fare dunque è informarti e scegliere in quale zona di Lucca cercare casa, evitando in un primo momento di scartare i comuni limitrofi che meritano di essere presi in considerazione. Vediamo dunque insieme quali sono le aree della città e della provincia migliori, in cui conviene acquistare casa.

Centro storico di Lucca

Per quanto riguarda l’offerta di case in vendita Lucca è in grado di assecondare qualsiasi esigenza, specialmente in questo periodo storico e si trovano diversi immobili anche nel centro storico della città. Naturalmente, l’area all’interno delle mura è quella più costosa ma anche la più bella dal punto di vista delle attrattive e dell’assetto urbanistico. È dunque naturale che acquistare casa nel centro storico comporti un investimento più importante. Se però l’intenzione è quella di mettere a rendita il proprio appartamento proponendolo in affitto, allora vale la pena prendere in considerazione anche quest’area. I canoni sono infatti superiori e dunque si può rientrare nell’investimento in breve tempo, senza considerare il fatto che nel centro storico non è difficile trovare inquilini.

Zona Monte San Quirico a Lucca

Per l’acquisto di un immobile da mettere a rendita, vale la pena prendere in considerazione anche la zona di Monte San Quirico, perché qui la domanda di appartamento in affitto è sempre molto alta. Questa zona si trova infatti vicino al Campus universitario, dunque è sempre molto frequentata dagli studenti e trovare degli inquilini non è certo difficile. Per quanto riguarda i costi, rispetto al centro storico di Lucca siamo su cifre decisamente più abbordabili e varia anche la tipologia degli immobili. A Zona Monte San Quirico si trovano infatti anche case indipendenti, circondate da giardino e con ampi spazi verdi tutt’intorno.

Nozzano: una frazione immersa nella natura

Se stai cercando una casa in cui andare a vivere, allora le cose cambiano completamente ed il centro storico di Lucca potrebbe non essere adatto visto che gli spazi sono limitati. Particolarmente interessante e sempre più gettonata è la frazione di Nozzano, che si trova ad 8 km da Lucca ed è completamente immersa nel verde. Qui si possono trovare con facilità anche villette e case indipendenti con tanto di giardino e grandi spazi all’aperto ed il costo al metro quadro delle abitazioni è decisamente meno elevato rispetto al centro storico di Lucca. Nozzano è una frazione che vale la pena prendere in considerazione quindi, specialmente se si cerca una casa in cui andare a vivere. Gode di una posizione comoda, è ben servita e decisamente più tranquilla di Lucca.