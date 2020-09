L’Inno alla gioia per festeggiare la giornata delle Fondazioni

Fondazione Banca del Monte di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca partecipano all’iniziativa nazionale RisuonaItalia. Tante piazze, una sola comunità, il concerto simultaneo di orchestre giovanili che coinvolge 50 città italiane e che l’Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio) ha organizzato per domani (1 ottobre) in occasione della giornata europea delle Fondazioni.

Il contributo di Lucca, alle 11 sui canali social e youtube delle due Fondazioni e su altre piattaforme nazionali, è un video in cui l’Inno alla gioia, inno ufficiale dell’Unione Europea e celebre preludio della IX sinfonia di Beethoven, viene eseguito dall’Orchestra del Liceo Artistico Musicale Passaglia di Lucca, registrato nella Chiesa di San Francesco nel pieno rispetto delle regole anti-Covid.

A sottolineare l’importanza della connessione tra le persone, l’Inno alla Gioia è stato accompagnato dall’esecuzione del testo in LIS grazie ad Alice Sensi e Isabella Paoli e alla collaborazione dell’Ens di Lucca. Non solo musica, ma immagini e arte: il video mostra anche un’istallazione artistica realizzata dall’associazione culturale Tambuca e in particolare dalla presidente, Elisabetta Tamburrini, con i suoi collaboratori: registrata nell’ex Cavallerizza gentilmente concesso dal Comune di Lucca, mostra come da 27 selfie, uno per ognuno dei 27 paesi Ue, suddivisi e ricomposti, hanno formato un unico, grande, volto.

Trait d’union tra tutte le 50 città è proprio l’Inno alla Gioia, eseguito e diffuso anche da altre orchestre e ensemble delle altre fondazioni italiane, che sarà trasmesso in contemporanea in un ideale concerto che abbraccia tutta la penisola.

Promosso da Acri con la media partnership di Tgr Rai, l’evento si tiene in occasione della Giornata europea delle fondazioni, lanciata da Dafne (Donors and foundations networks in Europe), l’organizzazione che riunisce le associazioni di fondazioni del continente.

Si tratta di un’iniziativa che trova le proprie parole-chiave in giovani, cultura ed europa. Giovani, ovvero i protagonisti dei progetti di formazione e di contrasto alla dispersione scolastica e povertà educativa sostenuti dalle Fondazioni. La cultura è il filo rosso che lega tutti questi e tanti altri progetti realizzati dalle Fondazioni, proponendosi anche come elemento catalizzatore della coesione sociale. E infine Europa: un’Unione coesa e solidale che oggi più che mai è necessaria per affrontare le sfide più difficili.

La giornata del 1 ottobre vuole essere un’occasione per lanciare un’esortazione a ripartire tutti insieme all’insegna della solidarietà e dello spirito di comunità. Le orchestre giovanili coinvolte sono ben rappresentano l’impegno delle fondazioni in progetti di contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica, oltre che di formazione musicale d’eccellenza.

Il programma completo della giornata e delle dirette streaming dalle diverse città sono sul sito www.risuonaitalia.it.