Utenze non domestiche in centro, entra in vigore il calendario invernale

Entra in vigore da domani (1 ottobre), e solo per le utenze non domestiche del centro storico, il calendario invernale della raccolta differenziata. Il nuovo calendario resterà in vigore fino al 30 maggio.

Il rifiuto indifferenziato (Rur) sarà ritirato la mattina del martedì e del sabato, mentre l’umido organico sarà raccolto nelle mattine di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. I contenitori dovranno essere esposti dalle 20 del giorno precedente alle 6 del giorno indicato.

La carta e il cartone saranno ritirati la sera dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Gli operatori, invece, passano per il multimateriale il martedì, il giovedì e il sabato, sempre in orario serale. In questo caso l’esposizione dovrà avvenire tra le 18 e le 19 del giorno indicato. Solo per la carta e il cartone, inoltre, è consentito il conferimento sfuso, utilizzando uno degli imballaggi al posto del bidone carrellato.

Il vetro sarà ritirato nel pomeriggio del lunedì e del venerdì: il contenitore carrellato dovrà essere esposto tra le 12 e le 13 del giorno indicato.

Per le utenze non domestiche, oltre al ritiro domiciliare, è possibile conferire le eccedenze dei rifiuti esclusivamente nelle isole ecologiche interrate di piazzale San Donato, piazza Santa Maria, via dei Bacchettoni, via F. Carrara, via del Crocifisso, Porta San Jacopo, via Carlo Piaggia angolo via del Fosso, piazza San Gregorio, piazzetta della Posta, piazza della Zecca, piazza S. Romano.

Per consultare il calendario delle utenze non domestiche del centro storico clicca qui.

Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; Pagina Facebook: Sistema Ambiente Lucca; Numero WhatsApp: 333.6126757.