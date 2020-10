Riaprono su prenotazione gli sportelli delle agenzie territoriali dell’Inps Toscana

Da lunedì (5 ottobre) saranno aperti al pubblico gli sportelli delle agenzie territoriali dell’Inps Toscana. Come già accade per le direzioni provinciali e le agenzie complesse, anche nelle agenzie territoriali il servizio al pubblico sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30.

Tuttavia, per evidenti ragioni di sicurezza sanitaria, per accedere agli sportelli, i cittadini devono prenotarsi.

La prenotazione si può fare in diversi modi: telefonando al numero verde 803164 da rete fissa oppure 06164164 da cellulare; accedendo al sito www.inps.it, nella sezione Contatti, cliccando su Le sedi Inps e seguendo le indicazioni per la prenotazione; direttamente dal proprio smartphone, tramite l’app Inps Mobile scaricabile gratuitamente, scegliendo il giorno e l’ora.

L’app Inps Mobile consente di prenotarsi in pochi passaggi e di avere sempre a disposizione il promemoria della prenotazione. Si potrà scegliere la sede dove recarsi e lo sportello di interesse nonché consultare le news proposte dalla sede scelta.

All’atto della prenotazione, il cittadino deve indicare obbligatoriamente il motivo del contatto.