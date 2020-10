Il Desco si farà con un calendario di eventi diffuso

Confermata la 16esima edizione de Il Desco che si terrà dal 5 al 13 dicembre prossimo con un programma di eventi diffusi su tutto il territorio provinciale.

La Camera di Commercio mantiene viva l’attenzione sui temi culturali che hanno da sempre caratterizzato la manifestazione, animando il territorio con un calendario di eventi sul cibo in un periodo coincidente con quello del tradizionale svolgimento della mostra mercato, che viste le difficoltà nel garantire le misure di sicurezza legate all’emergenza sanitaria non poteva essere organizzata come negli anni passati.

Il grande numero di visitatori che storicamente frequentano la manifestazione ha reso impraticabile mantenere per l’edizione di dicembre 2020 la mostra mercato al Real Collegio, da sempre sede ideale dell’evento.

La commissione Desco e la giunta camerale, nonostante le difficoltà, hanno ritenuto importante confermare la parte culturale della manifestazione che vede il coinvolgimento di associazioni, consorzi, imprese, nell’organizzazione di eventi il cui comune denominatore è il cibo in tutte le sue declinazioni.

E’ stato pertanto deciso di potenziare e sostenere gli eventi culturali che andranno a costituire l’evento Il Desco 2020 con l’emanazione di un apposito regolamento per disciplinare il cofinanziamento degli stessi.

Ed è così che Il Desco, che negli anni ha ottenuto ottimi risultati in termini di partecipazione di pubblico e di espositori collocandosi tra i principali eventi del territorio, rinnova così il proprio format per poter continuare il tradizionale appuntamento con il proprio pubblico, nonostante le difficoltà in cui tutti stiamo vivendo a causa del Covid19.

Il Desco 2020 sarò caratterizzato da un calendario di eventi che si terranno dal 5 al 13 dicembre prossimi su tutto il territorio provinciale proposti da imprese, associazioni e consorzi che da sempre promuovono la cultura del cibo. Gli eventi saranno dedicati al food e a tutto ciò che vi ruota intorno dall’enogastronomia alla relazione tra agricoltura e territorio, dall’arte della mise en place al galateo a tavola, ma non solo.

Show cooking, degustazioni, talk, convegni, presentazioni di libri che imprese, consorzi o associazioni vorranno proporre ed organizzare con il brand Il Desco 2020 otterranno il sostegno della Camera di Commercio di Lucca, grazie al bando appena pubblicato che prevede il finanziamento e la promozione del calendario degli eventi da parte dell’ente camerale

Tutti i soggetti interessati ad organizzare un evento da inserire nel calendario Il Desco 2020 dovranno inviare la domanda tramite il modulo on line entro il 23 ottobre prossimo.

Il sostegno dell’ente camerale è pari a un cofinanziamento del 50% delle spese sostenute con un tetto massimo di 3.000 euro. I costi ammissibili sono quelli organizzativi e di comunicazione, quali allestimento, affitto location, noleggio attrezzature, certificazioni, sicurezza, etc.

Tutti gli eventi dovranno essere organizzati nel rispetto del distanziamento e dell’utilizzo dei dispositivi e dei protocolli di sicurezza, senza favorire assembramenti ma con una distribuzione diffusa su tutto il territorio cittadino e provinciale.

Entro il 30 ottobre la Camera di Commercio comunicherà ai soggetti che hanno fatto domanda l’ammissione al contributo. Dal mese di novembre l’ente camerale promuoverà il calendario degli eventi sul sito www.ildesco.eu con tutte le info utili.

Tutte le info per inviare la domanda su www.lu.camcom.it