“Palestre scolastiche a disposizione dei corsi sportivi”: Vietina e Ragghianti scrivono ai dirigenti scolastici

Come già annunciato nei giorni scorsi gli assessori alle politiche formative e allo sport Ilaria Vietina e Stefano Ragghianti hanno inviato una lettera a tutti i dirigenti delle scuole di pertinenza comunale per disporre l’utilizzo delle palestre scolastiche, in orario extra scolastico, a favore delle consuete attività motorie e corsi sportivi per la cittadinanza, con le stesse modalità degli anni passati.

Nella lettera si precisa che particolare cura sarà data alla formulazione delle convenzioni con le associazioni e società sportive a garanzia della massima igiene e dei necessari interventi di sanificazione degli ambienti. L’Ufficio Sport sta lavorando perché le disposizioni di sicurezza e le necessarie attenzioni siano rispettate con il massimo rigore.