Si rinnova il consiglio direttivo dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Lucca

Sabato (10 ottobre), domenica e lunedì, dalle 9 alle 19, si terranno nella sede di via Guinigi le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Lucca per il quadriennio 2021-2024. Si tratta dell’ultima convocazione, che sarà valida qualunque sia il numero dei votanti.

Visto il periodo, caratterizzato dall’emergenza Covid, saranno adottate tutte le misure di contenimento, quali l’obbligo della mascherina per gli elettori e per i componenti dei seggi, gel per le mani prima e dopo le operazioni di voto, percorsi di entrata e uscita distinti e disinfezioni dei tavoli e delle cabine elettorali. Inoltre, per evitare assembramenti nei seggi elettorali, sarà previsto il contingentamento degli accessi nell’edificio.