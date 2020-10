Protestano i residenti per alcuni lavori eseguiti in via della Chiesa di Mutigliano.

“Giorni fa sulla via della Chiesa a Mutigliano – spiegano – dalla quale si raggiungono la scuola materna, la media e l’istituto agrario, sono stati eseguiti dei lavori di rifacimento delle strisce ai lati della strada. Ci piacerebbe sapere chi è quel genio che ha appaltato i lavori ad operai tanto incompetenti, mettendo così in pericolo sia gli studenti che devono raggiungere la via di Camaiore, che dista 500 metri, per prendere i vari pullman, sia per chi abita in paese e vuol raggiungere a piedi la chiesa il cimitero o semplicemente farsi una passeggiat”a.

Foto 2 di 2



“Anche perché – spiegano – non hanno lasciato neppure 30 centimetri almeno da un lato della strada, per poter camminare in sicurezza, per cui se uno studente o un qualsiasi altro pedone venisse investito sarebbe pure in torto, in quanto camminava sulla strada adibita al traffico veicolare. Si segnala inoltre che, addirittura di fianco alla piccola cappella situata all’incrocio tra via della Chiesa e via per Villa Fontana, gli operai hanno dipinto la pianta di rose senza che neppure avessero il garbo di spostare le foglie. Forse era troppa fatica abbassarsi? Davvero dei geni non c’è che dire. Confidiamo per questo in una sollecita sistemazione di messa in sicurezza”.