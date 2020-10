Torna l’appuntamento con il mercato straordinario di Sant’Anna

Domenica (11 ottobre) dalle 8 alle 20 torna l’appuntamento tradizionale con il mercato straordinario di Sant’Anna in viale Puccini, in collaborazione con il Comune di Lucca, Confesercenti Toscana Nord e Confcommercio Lucca e Massa Carrara. Saranno oltre 50 gli operatori ambulanti del mercato di Lucca con molte merci presenti, tutte nel pieno rispetto dei protocolli anticontagio covid. Un’occasione importante per promuovere il mercato di Don Baroni e realizzare una giornata di festa e shopping a cielo aperto in stretta collaborazione con le attività a posto fisso del quartiere.

“Il mercato straordinario – commentano i responsabili di Confesercenti Toscana Nord e Confcommercio – è una occasione sia per il commercio su area pubblica che per il commercio in sede fissa. Si pone l’obiettivo da un lato di dare visibilità al mercato di Lucca, che per una giornata si trasferisce dalla sua tradizionale sede, in uno dei quartieri più importanti della città; sia di valorizzare il commercio in sede fissa che in queste giornate, grazie all’importante afflusso di persone, ha la possibilità di promuoversi e farsi conoscere. Ovviamente saranno rispettati tutti i protocolli sanitari sia da parte degli operatori che dei clienti e proprio per evitare eventuali assembramenti non ci sarà lo spunta per l’assegnazione di ulteriori posti”.