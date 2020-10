Riprendono le attività della ludoteca al Bucaneve

Martedì (13 ottobre) alle 16,30 ripartono le attività del progetto Lucca In alla Ludoteca di comunità al centro Il Bucaneve di Santa Maria a Colle, nella ex scuola restituita alla popolazione grazie al patto di collaborazione civica fra il Comune di Lucca e cittadini.

Ogni mercoledì pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30 e tutti i sabato mattina dalle 10,30 alle 12,30 educatrici professioniste della cooperativa La Gardenia accompagneranno famiglie e bambini da zero a sei anni alla scoperta del gioco. In questa nuova apertura un focus particolare sarà dato ai laboratori artistici e musicali, come sempre privilegiando materiali riciclati. L’iscrizione è raccomandata, comunque l’accesso resterà libero fino ad esaurimento posti. Tutte le attività saranno realizzate in sicurezza e nel rispetto delle normative anti-contagio, e sarà consentito l’accesso a un solo genitore con i propri bambini. Per informazioni scrivere a ludotecabucaneve@gmail.come o consultare la pagina facebook @luccain. Il progetto Lucca In è promosso dal Comune di Lucca e finanziato dall’impresa sociale Con i bambini all’interno del Fondo per il contrasto alla povertà educativa.