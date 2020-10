Boom di contagi nell’Rsa di Maggiano, Codacons: “Fatto gravissimo, faremo esposto in Procura”

Gravissimo per il Codacons quanto accaduto nella Rsa Alba Serena di Maggiano a Lucca, dove 35 ospiti e 13 operatori sono risultati positivi al Covid-19.

“E’ assurdo che in una struttura sanitaria che dovrebbe proteggere la salute dei propri pazienti e tutelare i soggetti più deboli si registrino contagi da Covid – spiega il Codacons – La magistratura deve intervenire per verificare le responsabilità e i fatti, e se siano state rispettate le disposizioni anti-Covid e le altre misure a tutela degli ospiti della struttura e del personale”.

In tal senso l’associazione annuncia un esposto alla Procura della Repubblica di Lucca, in cui si chiede di aprire una indagine sul caso e verificare le relative responsabilità sul fronte penale per la possibile fattispecie di concorso in epidemia.

I parenti degli anziani contagiati nella Rsa di Lucca possono rivolgersi al Codacons per valutare le azioni legali da intraprendere a propria tutela (info@codacons.it o call center 89349955).