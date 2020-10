Palestra Bacchettoni, pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse al progetto di restauro

Un ulteriore passo avanti per la riqualificazione della palestra Bacchettoni. Il Comune di Lucca ha infatti pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse per l’affidamento diretto in appalto del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici, relazioni energetiche ed acustiche e per il progetto di antincendio e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Il valore complessivo a base di gara per il servizio della durata di 90 giorni è pari a 74 mila 826 euro mentre il totale dell’appalto ammonta a 96 mila 436 euro.