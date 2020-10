Cedimento muretto su Pubblico condotto, Consorzio di bonifica assicura la sua collaborazione

“Il ripristino del muretto del pubblico condotto, in via dell’Acquacalda a San Pietro a Vico, spetta alla Provincia, che è proprietaria dell’opera. Per garantire la piena sicurezza dei cittadini, ci siamo proposti noi di realizzare il recupero: stiamo quindi aspettando le indicazioni dall’Enel, perché nella sede stradale, a poca distanza dal muri, passano i cavi dell’alta tensione. Non appena le riceveremo, e la ditta da noi incaricata potrà lavorare in piena sicurezza, partiremo col cantiere”. Così il Consorzio 1 Toscana Nord, con una nota ufficiale, in merito al cedimento del muretto del pubblico condotto, a San Pietro a Vico.

“Benché la competenza spetti ad altro ente – spiega la nota del Consorzio – garantiamo la nostra massima collaborazione, per l’esclusivo interesse verso la sicurezza del territorio e dei cittadini”.

Le ultime considerazioni, il Consorzio le riserva sullo stato di salute generale del pubblico condotto.

“Un anno fa – ricorda il Consorzio – inviammo una lettera Genio civile della Regione Toscana, alla Provincia e al Comune di Lucca. Da tempo, infatti, stiamo registrando un preoccupante incremento dei cedimenti strutturali; pertanto, si rende sempre più necessaria una ricognizione dettagliata dello stato dell’intera opera, finalizzata ad individuare le criticità, in modo da mette in atto quanto possibile per prevenire questo genere di interventi”.