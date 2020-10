Emergenza covid, l’Asl cerca 100 operatori sanitari

Aumentano i ricoveri di persone con sintomi da coronavirus anche in provincia di Lucca. E serve nuovo personale per la gestione di un’emergenza che potrebbe andare avanti ancora per mesi.

La Asl Toscana nord ovest cerca 100 operatori sanitari (infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, assistenti sanitari, tecnici di radiologia, ecc) per la gestione dell’emergenza Covid. L’avviso è pubblicato sul sito della Asl all’indirizzo www.uslnordovest.toscana.it nella sezione bandi e concorsi ed è aperto a tutti coloro che possiedono la laurea triennale, il diploma universitario o attestati conseguiti in base al vecchio ordinamento riconosciuti equiparati, possono aderire anche i pensionati del ruolo sanitario.