La Provincia di Lucca avvia una selezione pubblica per due tecnici manutentori

La Provincia di Lucca, in attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022, è in procinto di indire una selezione pubblica, tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, per l’assunzione di due unità di personale a tempo indeterminato e pieno categoria B (posizione giuridica B1) del contratto collettivo nazionale comparto funzioni locali con profilo professionale di addetto di supporto ai servizi tecnici.

La ricerca è per un “soggetto che svolge attività tecnico-manuali di ordinaria e generica manutenzione di suppellettili, immobili, strade e aree verdi, difesa e pulizia idraulica, eseguire interventi di tipo risolutivo sull’intera gamma di apparecchiature, mezzi e impianti effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione lavori”.

La presente comunicazione è finalizzata a dare il tempo a chi fosse interessato a partecipare alla selezione di iscriversi alle liste di collocamento presso gli uffici del Centro per l’Impiego.

Per partecipare alla selezione, oltre all’iscrizione al Centro per l’impiego e ai requisiti generali per l’accesso all’impiego, sarà richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici: diploma di scuola media inferiore; patente di guida di categoria Ce in corso di validità; possesso di almeno due tra le seguenti abilitazioni previste dall’accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012: conduttore di trattore; conduttore di muletto; conduttore di gru montata su autocarro; conduttore macchine movimento terra (escavatore e/o pala gommata e/o terna).

Per poter partecipare alla selezione si ricorda che è necessaria l’iscrizione ai Centri per l’Impiego, da qualche anno passati sotto il controllo diretto della Regione Toscana attraverso Arti, Agenzia regionale per il lavoro.

Qui i recapiti dei Centri per l’Impiego in Toscana.