Lucca, da domenica scatta il divieto di accensione fuochi all’aperto

Scatterà da domenica prossima (1 novembre) il divieto di accendere fuochi all’aperto su tutto il territorio comunale, a tutela della qualità dell’aria e della salute dei cittadini.

In particolare non sarà possibile bruciare biomasse legnose derivanti da attività agricole, forestali, da parchi, giardini, attività di cantiere, artigianali e produttive in genere. Il divieto non riguarderà le zone collinari e montane del territorio poste a quota superiore a 200 metri sul livello del mare.

Il provvedimento assunto dall’amministrazione comunale rientra nelle azioni previste dal Piano di azione comunale (Pac) 2019-2021, come misura per contrastare l’accumulo di polveri sottili nell’aria, in considerazione del fatto che nel corso delle stagioni autunnale e invernale la difficoltà di circolazione dell’aria negli strati bassi dell’atmosfera e il concomitante incremento delle emissioni di Pm 10, aumentano il rischio di superamento dei valori limite stabiliti dalla normativa nazionale in materia.

La limitazione resterà in vigore fino alla prossima primavera: scadrà infatti il 31 marzo. Sono previste sanzioni amministrative per chi ignora il divieto.