Problemi di connettività, confronto fra Provincia e prefettura

Incontro in videoconferenza questa mattina (3 novembre) fra Provincia e prefettura di Lucca sul tema della connettività.

“Questa mattina – spiega il consigliere provinciale e sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti – sono stato in videconferenza con il prefetto di Lucca ed il presidente della Provincia, Luca Menesini, per manifestare insieme agli altri sindaci i problemi di connettività relativi a tutti i territori. Il tavolo è stato convocato da Provincia e prefettura a seguito della lettere inviate dai vari Comuni, noi compresi”.

“Abbiamo parlato – prosegue – sia dei problemi legati alle reti mobili sia di quelli relativi alla saturazione degli armadi di rete fissa (che impediscono agli utenti di poter fare nuovi allacciamenti), facendo poi un punto anche sui lavori di OpenFiber, in ritardo rispetto alla tabella di marcia”.

“Il problema della connettività – ha spiegato Bonfanti – è ancora più urgente in un periodo di emergenza epidemiologica come quello che stiamo vivendo, in cui si chiede a lavoratori e studenti di svolgere il proprio lavoro in smart working e didattica a distanza“.