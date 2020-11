Riabilitazione, a Lucca arriva il nuovo trattamento Vibrasystem

Anche a Lucca, nello studio multidisciplinare di riabilitazione e creatività

riabilitazione e autonomia di Federica Lencioni, arriva il Vibrasystem, il nuovo sistema ad onde meccano-sonore selettive per il trattamento non invasivo di patologie muscolari e neuro-muscolari.

Vibra 3.0 è un’apparecchiatura elettromedicale dotata di certificato CE0476 in grado di produrre vibrazioni dall’elevato valore terapeutico per indurre risposte adattative di tipo metabolico e neuro-fisiologico nella catena neuro-muscolare e nelle strutture mio-osteoarticolari dell’organismo.

Gli effetti benefici si ottengono rapidamente e perdurano nel tempo. In affiancamento ad un’opportuna attività fisica, anche minima, si potrà ottenere un incremento dell’effetto ottenuto ed un’ulteriore accelerazione del recupero funzionale.

Questo sistema permette inoltre di migliorare la propriocezione, il tono muscolare, la resistenza fisica e la coordinazione muscolare.

Gli effetti benefici di Vibra sono visibili già dopo poche sedute ed i miglioramenti sono riscontrabili già dalle prime 24 ore dopo il trattamento.

Utilizzabile su adulti e bambini in caso di Neuro riabilitazione; paralisi cerebrale infantile, morbo di parkinson, spasticità da lesione nervosa centrale; trattamenti di recupero muscolare: pre e post operatorio per reclutamento del tono muscolare e rilassamento muscolare da contratture; terapia del dolore; migliorare la proriocezione percettiva tattile arti superiori e inferiori, muscoli facciali per incrementare movimenti linguali e ridurre la scialorrea.

Il macchinario è completamente indolore e completamente privo di controindicazioni.

Per avere ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina www.Vibra-system.com o contattare il numero 371 366 0188.