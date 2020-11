Sos tamponi, arrivati gli strumenti per analizzarli. Entro il weekend stop a ritardi

Saranno distribuiti oggi (5 novembre) i Puntali Arrow a tutti i laboratori dell’Asl nord ovest secondo il criterio della priorità quantitativa a quelli nei quali, come a Lucca, a causa del problema di approvvigionamento, si erano accumulate maggiori ‘code’ di tamponi effettuati ma non ancora analizzati. Ad assicurarlo l’assessore regionale Stefano Baccelli che si è occupato personalmente della vicenda in stretto contatto con i vertici Asl e di Estar.

“La questione non è relativa alla mancanza di reagenti – spiega Baccelli – e tantomeno all’impegno straordinario del personale Asl ma per l’appunto al problematico reperimento sul mercato di ‘puntali’, strumenti tecnici necessari a processare i tamponi, di cui l’azienda, ad oggi unica produttrice, non è riuscita ad inviare le quantità necessarie. Già da oggi gli arrivi sono ripresi regolarmente e questo mi auguro che consenta già nel corso del weekend di rientrare nei tempi che, grazie all’impegno del personale del laboratorio analisi, sono sempre stati di 24-48 ore”.

L’assessore regionale Baccelli anticipa anche soluzioni che in futuro ovvieranno a queste problematiche: “A causa di questa oggettiva difficoltà di reperimento sul mercato sono stati già opzionati strumenti analoghi che andranno in produzione grazie alla riconversione di un’altra azienda, ovviamente servono i tempi tecnici legati alla messa in moto del nuovo processo produttivo, ma a quel punto verosimilmente non ci saranno più le carenze di questi giorni anche nel caso in cui l’attuale fornitore non riesca a soddisfare tempestivamente la domanda”.