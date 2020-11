Confermati il mercato di piazzale Don Baroni e quello contadino del Foro Boario

Il mercato di piazzale Don Baroni e quello Contadino del Foro Boario domani si svolgeranno regolarmente. I due appuntamenti commerciali fanno infatti parte del piano dei mercati comunali e sono all’aperto, quindi consentiti anche nelle zone gialle istituite dal recente Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri e dalle ordinanze del Ministero della Salute.

Il riferimento alla chiusura dei negozi dei centri commerciali e dei mercati il sabato e la domenica va infatti interpretata come indirizzata ai mercati come strutture architettoniche al chiuso, non per quelli rionali all’aperto. L’amministrazione sta inoltre verificando la possibilità di poter svolgere – con le opportune misure di sicurezza – anche il tradizionale mercato antiquario.