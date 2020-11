Ritardi nei tamponi, Tambellini: “Serve una soluzione veloce”

“La situazione dei rallentamenti nelle analisi dei tamponi non è più tollerabile“. Così anche il primo cittadino di Lucca Alessandro Tambellini interviene in merito ai ritardi che rischiano di congestionare il sistema sanitario.

“Da giorni sto sollecitando a ogni livello le istituzioni toscane perché sia trovata una soluzione veloce a un problema che certamente non immaginavo potesse di nuovo verificarsi a tanti mesi dalla cosiddetta prima ondata del Covid19 – prosegue Tambellini – Anche stamattina ho ripetuto queste parole alla conferenza aziendale dell’Asl. I ritardi determinano incertezza e gravi disagi alle persone e alle famiglie, alle imprese al sistema scolastico; bloccano e rendono lenti e vani i tracciamenti”.

“Dobbiamo mettere velocemente a disposizione dei cittadini test rapidi per decongestionare e velocizzare il sistema – conclude il sindaco – Da amministratore e presidente della conferenza zonale Asl metto a disposizione il Comune, le nostre strutture e la nostra protezione civile per aiutare l’autorità sanitaria e, se necessario, mi attiverò con le altre articolazioni locali dello Stato per poter offrire l’aiuto logistico necessario”.