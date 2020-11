Anpana porta a passeggio i cani delle persone in quarantena

Procede a pieno ritmo il progetto Zamp-eggiando con il tuo cane, che si prefigge di aiutare le persone o le famiglie in quarantena, che non possono accompagnare fuori il proprio cane a fare una passeggiata. L’idea nasce dai dirigenti di Anpana Lucca, approvata pienamente dal Comune e dal Comitato operativo comunale di Protezione civile. E’ finalmente attivo, su Lucca, un servizio “giornaliero” reso possibile grazie alla collaborazione delle Associazioni Animaliste Anpana, Lav e Animalisti italiani. In queste prime due settimane di operatività, le volontarie ed i volontari (una quindicina) hanno coperto oltre 50 “uscite” dei nostri amici quattro zampe 7 giorni su 7 dalle 8 alle 19. Purtroppo la situazione sanitaria non sta migliorando e le chiamate per questo servizio aumentano.

Se si è riscontrata positività al Covid-19 o siete in quarantena senza una rete familiare che possa aiutarvi a portare a passeggio il vostro cane, non esitate a contattare il servizio.

I numeri con i quali mettersi in contatto sono: 3662780347 e 347 0111662.