Si sostituisce un palo della luce a Maggiano: mattinata senza corrente elettrica per alcuni utenti

E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani (12 novembre) eseguirà un intervento circoscritto per estensione e rapido per durata, ma importante in termini di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico, a Maggiano.

Si tratta di attività urgente per la sostituzione un palo, che risulta danneggiato, lungo la linea elettrica di Maggiano: i tecnici dell’azienda elettrica installeranno un nuovo sostegno di ultima generazione, più resistente ed efficiente, e nell’occasione verificheranno anche l’assetto di rete, nonché la sicurezza degli impianti, per garantire qualità e continuità del servizio elettrico.

Le ragioni appena illustrate rendono l’intervento non rinviabile (in questi giorni particolari E-Distribuzione esegue soltanto lavori strettamente necessari). Per ragioni di sicurezza i lavori devono essere svolti in orario giornaliero e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettriche che l’azienda ha programmato per domani dalle 9,30 con conclusione entro fine mattinata/primo pomeriggio (un orario ritenuto cautelativo). Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze della sola via Sarzanese.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. L’azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione Interruzione di corrente, è a disposizione la Mappa delle disalimentazioni che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.