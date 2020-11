Toscana ‘arancione’, sospeso il mercato antiquario

Il Comune di Lucca annuncia che, a seguito dell’inserimento della Regione Toscana fra le aree arancioni della mappa italiana dell’emergenza sanitaria, è sospeso lo svolgimento del tradizionale mercato antiquario.

Il provvedimento si è reso necessario, in una fase di evidente aggravamento delle condizioni generali, per limitare ulteriori occasioni di rischio per i cittadini.

“Inoltre – commenta il Comune – appare evidente il contrasto fra le norme nazionali che impediscono lo spostamento intercomunale delle persone e lo spirito di una manifestazione che si basa proprio sul richiamo di operatori e soprattutto di pubblico da altri territori e regioni italiane”.