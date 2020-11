Esiti tamponi, Casani: “Sul laboratorio di Lucca stiamo recuperando i ritardi”

“Sul laboratorio di Lucca stiamo recuperando dopo i disagi dei giorni scorsi”. Così la direttrice generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani fa il punto della situazione sulle difficoltà legate alla refertazione dei tamponi nel laboratorio di Lucca.

“Purtroppo, proprio in un momento in cui i test molecolari vengono effettuati con numeri altissimi, si è verificato il guasto di una macchina del laboratorio mentre sull’altro macchinario è emersa una carenza di componenti per processare i tamponi, che ha rallentato in maniera notevole le operazioni di refertazione – ha spiegato Casani -. Adesso abbiamo risolto le problematiche che erano sorte ed abbiamo avviato un piano straordinario per lo smaltimento delle code: già ieri (12 novembre) sono stati analizzati 2 mila tamponi ed entro domenica contiamo di chiudere con tutto il pregresso e ripartire quindi con una situazione di normalità, anche per tutti i territori i cui test confluivano sul laboratorio di Lucca ”.