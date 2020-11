Il nuovo presidente del consiglio regionale Mazzeo in visita a Lucca

Il nuovo presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo questa mattina (13 novembre) ha fatto visita a palazzo Orsetti e palazzo Ducale in segno di vicinanza della Regione a tutti i territori.

“Lo ringrazio di questo, c’è bisogno di una Regione più diffusa, soprattutto anche alla luce del periodo che stiamo vivendo – ha commentato il presidente della Provincia Luca Menesini -. Inoltre, Antonio si è già preso con me l’impegno di organizzare un incontro con il direttivo di Upi Toscana (Unione delle Province) e quindi con i sindaci-presidenti della nostra regione per avviare un percorso di collaborazione sui temi sovracomunali, per i quali occorre gioco di squadra per portare a casa i risultati per cittadini, imprese e territori”.