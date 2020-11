Rifiuti, via libera dall’Ato Costa al gestore unico

Via libera al gestore unico del servizio rifiuti urbani per cento comuni della costa toscana, che comprende anche quelli della provincia di Lucca. L’assemblea Ato Toscana costa, oggi (13 novembre) ha infatti approvato l’ordine del giorno e stabilisce che il gestore unico, individuato in Reti Ambiente Spa, entrerà in vigore dal 1 gennaio 2021.

Non tutti i comuni della provincia di Lucca saranno immediatamente interessati da quanto stabilito: nel territorio della Garfagnana, in cui esiste un precedente concordato, l’entrata in vigore del provvedimento votato oggi, inizierà dopo il 31 dicembre 2025. Ancora più distante l’arrivo di Reti Ambiente Spa, nel comune di Lucca, in cui vi è stata una procedura di evidenza pubblica di gestione mista, in cui si da spazio ad un soggetto privato. L’adesione arriverà dopo il 31 dicembre 2020. Nonostante il deferimento le società incaricate dovranno comunque confrontarsi con Reti Ambiente Spa con un coordinamento che preveda il conseguimento dei requisiti di legge per quanto riguarda la raccolta differenziata.

La votazione di oggi all’assemblea Ato Toscana Nord, ha visto partecipare più di 100 comuni del territorio ed è passata con larga maggioranza. Alcune perplessità sono state espresse dai comuni più piccoli che si sentono poco salvaguardati nei confronti di una società che avrà un enorme peso, si prevede un fatturato di 250 milioni di euro.

In relazione a questi problemi viene richiesta una maggiore chiarezza sui patti parasociali.

Reti Ambiente Spa si incaricherà della gestione dello smaltimento dei rifiuti di 100 comuni della costa Toscana: si tratta di una società partecipata a cui tutti i comuni parteciperanno e quindi di una società pubblica al cento per cento.

Per raggiungere questo obiettivo ci sono voluti 12 anni di lavoro, ed è con grande soddisfazione che molti dei sindaci dei comuni interessati si congratulano con il lavoro svolto e per il risultato ottenuto oggi dall’assemblea Ato: tra i sostenitori della scelta verso il gestore unico, Luca Menesini, sindaco di Capannori e Presidente della Provincia di Lucca.