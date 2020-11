Sui passi di Puccini lancia il progetto di un’orchestra giovanile lucchese

Un’orchestra giovanile lucchese nell’ambito dell’associazione musicale Sui passi di Puccini. È questo il progetto portato avanti in primis dal direttore artistico Manuel Del Ghingaro con l’aiuto e il sostegno del direttivo e di tutti i soci.

L’obiettivo è quello di creare un’orchestra giovanile lucchese stabile, formata da studenti di musica provenienti da tutta la provincia di Lucca e non con lo scopo di divulgare e proporre a tutti gli amanti della bella musica concerti sinfonici, operistici, naturalmente con particolare riguardo a Giacomo Puccini, senza però dimenticare autori che nel tempo sono passati in secondo piano o addirittura dimenticati. Un’iniziativa che può essere un aiuto per tutti quegli studenti che, riuniti in un’orchestra, possono fare esperienza. Per aderire o iscriversi è possibile inviare un’email all’indirizzo info@suipassidipuccini.it.