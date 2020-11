Soldi in banca, Lucca è la seconda provincia più ‘risparmiatrice’ d’Italia

Lucca è seconda in Italia per “risparmio”. A rivelarlo è la classifica uscita oggi (16 novembre) sul Il Sole 24 ore che in base ai dati della Banca d’Italia ha stilato una mappa dei depositi pro capite e una graduatoria delle province dove nei primi otto mesi del 2020 sono stati risparmiati più soldi.

Uno degli effetti della pandemia è stato infatti l’aumentare dei soldi depositati in banca dalle famiglie e imprese italiane. In media le somme in banca delle imprese sono cresciute del 21 per cento, arrivando a sfiorare i 365 miliardi di euro mentre i risparmi sui conti correnti delle famiglie sono saliti del 3,4 per da gennaio a fine settembre.

Nella provincia di Lucca, seconda solo a Ragusa, i risparmi sfiorano i 28mila euro. Numeri cresciuti in totale dell’11,8 per cento da gennaio ad agosto, di cui un 4,2 per cento è legato ai risparmi familiari che superano i 18mila euro e pesano per il 67 per cento del totale. Per quanto riguarda le imprese lucchesi invece le somme accantonate hanno un’incidenza del 24 per cento e una variazione nei primi otto mesi dell’anno del 45,7 per cento.

Cifre di gran lunga superiori alla media nazionale che portano Lucca sul podio delle province più “risparmiatrici” d’Italia.