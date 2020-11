Recupero dell’acquedotto del Nottolini, Baccelli: “Lucca ancora più bella”

Lucca sarà ancora più bella grazie al restauro di due importanti opere: il tempietto dell’acquedotto monumentale Nottolini e Villa Bottini. Gli interventi di recupero, che permetteranno anche la riqualificazione delle aree urbane attigue e apriranno ai cittadini nuovi spazi culturali, saranno finanziati dalla Regione Toscana con dei cofinanziamenti che copriranno circa l’80% dell’investimento necessario, come anticipato nei giorni scorsi.

“Con una delibera approvata nel corso dell’ultima seduta – spiega l’assessore regionale all’urbanistica Stefano Baccelli – la giunta regionale sosterrà il recupero di due capolavori architettonici, classificati dalla Regione Toscana tra i ‘grandi attrattori culturali’ da riqualificare e valorizzare. Lucca deve molto del suo fascino a grandi interventi di recupero del proprio patrimonio storico-artistico, primi tra tutti la rifunzionalizzazione delle mura, ad opera proprio del Nottolini, passate da strumenti di difesa bellica a polo di attrazione ed elemento essenziale nell’identità della città, e di piazza Anfiteatro, esempio unico di recupero a scopo residenziale di un anfiteatro romano. Auspico che grazie alle risorse della Regione anche il tempietto del Nottolini e Villa Bottini ritrovino il proprio fascino e possano contribuire ad accrescere ulteriormente l’attrattività della città”.

In particolare sono stati destinati 282.400 euro – su un intervento dal valore complessivo di 353.000 euro – per il restauro e la riqualificazione esterna di Villa Bottini e 212.019 euro – su un intervento dal valore complessivo di 265.924 euro – per opere di consolidamento e restauro del tempietto di Nottolini, lotto II del consolidamento dell’acquedotto monumentale.