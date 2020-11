Abilitazione come dottore commercialista per l’avvocato Carlo Alberto Micheli

Nuovo importante traguardo per l’avvocato Carlo Alberto Micheli. Negli scorsi giorni Micheli ha conseguito l’abilitazione in dottore commercialista superando brillantemente l’esame di Stato.

Un sogno, quello di diventare commercialista, che Carlo Alberto ha inseguito in questi ultimi anni per dare un ulteriore valore aggiunto alla sua figura professionale e all’azienda di cui è fondatore, myaccounting.it. Un titolo importante che si aggiunge al suo già ampio curriculum di avvocato fiscalista e dottore in scienze economiche.

A soli 37 anni l’avvocato Carlo Alberto Micheli si inserisce tra le più brillanti figure professionali del territorio, come dimostra il grande seguito che riscuote sul suo canale YouTube (Carlo Alberto Micheli): le rubriche The Legal One e Fiscal Time sono divenute ormai un vero e proprio punto di riferimento per addetti ai lavoro, studenti e semplici cittadini in cerca di risposte sui temi economici e fiscali più attuali.